Количественные показатели конкуренции банковского сектора в Московском регионе находятся на приемлемом уровне, а качество конкуренции — ниже желаемого, заявила на форуме Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, рыночной властью обладают всего два игрока.



«При большом количестве работающих банков рыночной властью обладают всего два игрока. Даже московский рынок требует внимания и мер, направленных на развитие конкурентной среды», — сказала глава регулятора.

По ее словам, конкуренция не меряется только количеством игроков на том или ином рынке.

Развитие здоровой конкурентной среды Банк России поставит в число своих основных задач, подчеркнула глава ЦБ.

