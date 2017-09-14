Кредитная нагрузка населения растет, но пока не достигла докризисных уровней, заявил глава ВТБ 24 Михаил Задорнов на форуме Ассоциации банков России в Сочи.



Кредитная нагрузка — это отношение размера платежей по кредитам к ежемесячным денежным доходам населения. По данным ВТБ, в первом полугодии 2017 года она составила 17,2% против 19% в 2014-м.

«Как мы измеряем кредитную нагрузку: мы берем все платежи по кредитам — как погашение тела долга, так и процентов — к месячным доходам населения. Мы видим, что к концу 2014 года нагрузка составляла 19% месячных денежных доходов населения. В 2015 году, когда кредитование встало, нагрузка упала до 15,6%. Сейчас она несколько растет, но, как вы видите, есть достаточно серьезный запас к уровням 2013—2014 годов, и мы оцениваем уровень нагрузки как абсолютно здоровый», — сказал он.