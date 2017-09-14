Банк «Вологжанин» снизил ставку по кредиту «Экспресс» на 2 процентных пункта. Теперь получить деньги на любые цели без обеспечения можно под 16—18,5% годовых, при наличии залога или поручительства ставка варьируется от 15% до 17,5% годовых.

«Также банк ввел надбавку в размере 2 процентных пунктов, действующую при отказе заемщика от личного страхования. Ранее страховка не влияла на размер процентной ставки, однако для клиентов старше 65 лет являлась обязательной», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Без обеспечения заемщики в возрасте от 25 лет до 65 и 60 лет (для мужчин и женщин соответственно) могут получить до 200 тыс. рублей. Под поручительство физических лиц и/или залог имущества сумма кредита ограничивается платежеспособностью клиента (ранее не должна была превышать 750 тыс. рублей), а возраст клиента может составлять от 21 года до 75 лет. Срок кредита может достигать пяти лет, но для неработающих пенсионеров ограничен двумя годами.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Вологжанин ЗАО «Банк «Вологжанин» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Вологодской области. Финансовое учреждение специализируется на кредитовании клиентов малого и среднего бизнеса и привлечении вкладов физических лиц. Основной источник финансирования деятельности банка — вклады физических лиц (59,6%).
Основными бенефициарами банка выступают председатель совета директоров Александр Эльперин (30,78%), Александр Каледин (28,89%), член совета директоров Алексей Мельников и Наталья Мельникова (сын и мать, совместно 17,72%), Любовь Свистельникова (7,76%), Павел и Геннадий Куницины (сын и отец, совместно 5,48%), член совета директоров Наталья Подгорнова (3,57%), Петр Рыжков (2,40%), член совета директоров Владимир Громов (1,20%), а также Галина Васильева (0,59%) и Сергей Смирнов (0,07%). Остальные акции распределены между акционерами-миноритариями — 1,53%.


По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 4,39 млрд рублей (304-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,47 млрд, кредитный портфель — 1,98 млрд, обязательства перед населением — 2,71 млрд.