Банк «Вологжанин» снизил ставку по кредиту «Экспресс» на 2 процентных пункта. Теперь получить деньги на любые цели без обеспечения можно под 16—18,5% годовых, при наличии залога или поручительства ставка варьируется от 15% до 17,5% годовых.



«Также банк ввел надбавку в размере 2 процентных пунктов, действующую при отказе заемщика от личного страхования. Ранее страховка не влияла на размер процентной ставки, однако для клиентов старше 65 лет являлась обязательной», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Без обеспечения заемщики в возрасте от 25 лет до 65 и 60 лет (для мужчин и женщин соответственно) могут получить до 200 тыс. рублей. Под поручительство физических лиц и/или залог имущества сумма кредита ограничивается платежеспособностью клиента (ранее не должна была превышать 750 тыс. рублей), а возраст клиента может составлять от 21 года до 75 лет. Срок кредита может достигать пяти лет, но для неработающих пенсионеров ограничен двумя годами.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.