Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит в итальянской Флоренции 22 сентября с речью об отношениях Лондона и Евросоюза после завершения Brexit, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Выступление Мэй должно стать важным моментом в процессе переговоров по отделению страны, считают эксперты. Ее речь будет рассматриваться как третье основное пояснение планов Великобритании по Brexit.



Первое выступление Мэй в Lancaster House в Лондоне в январе обозначило тот факт, что Британия готова покинуть ЕС без торговой сделки, если это необходимо. Затем, в марте 2017 года, Мэй направила официальное письмо главе Евросовета Дональду Туску, инициировав статью 50 — формальное начало процесса Brexit. В письме она подтвердила возможное отсутствие компромисса по торговой сделке и предупредила, что это может иметь последствия для сотрудничества в области безопасности.

Согласно заявлению Даунинг-стрит, Мэй подчеркнет желание британского правительства о специальном партнерстве с ЕС после выхода Великобритании из блока. Пресс-служба британского премьера не уточнила, о чем будет говорить премьер-министр и будет ли речь включать новую информацию или предложения.

Мэй приедет в Италию исключительно для выступления, которое никак не связано с любыми двусторонними отношениями или другими конференциями. Отвечая на вопрос, почему было выбрано это место, в пресс-службе отметили, что премьер-министр «хотела бы выступить с речью о будущих отношениях Великобритании с Европой в ее историческом сердце».

Четвертый официальный раунд переговоров по Brexit в Брюсселе должен был состояться 18 сентября, но во вторник было объявлено, что он откладывается на неделю, до 25 сентября, из-за выступления премьер-министра.