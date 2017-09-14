Примсоцбанк продлил срок предоставления «Акционного» потребительского кредита до 31 октября 2017 года, ранее сообщалось, что прием заявок закончится 1 сентября.



Также банк снизил на 1 процентный пункт ставку для займов без обеспечения, теперь она составляет 16% годовых. Срок кредита ограничен тремя годами, а сумма — 299,99 тыс. рублей. Получить кредит под залог автомобиля и/или поручительство можно на прежних условиях: ставка равна 13,9% годовых, максимальная сумма — 5 млн, а срок — пять лет.

Для оформления займа на сумму до 200 тыс. рублей потребуется только паспорт, в остальных случаях необходимо представить документы, подтверждающие доход. При сумме кредита до 500 тыс. рублей заявка рассматривается в течение 50 минут, свыше 500 тыс. — в течение двух рабочих дней, однако положительное решение о выдаче кредита действует всего пять календарных дней.

«Банк предлагает одни из самых привлекательных и прозрачных условий кредитования на рынке: заемщики могут получить крупную сумму под невысокий процент без оформления страховок и уплаты дополнительных комиссий», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.