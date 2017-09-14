Последние полгода ВТБ отклоняет треть заявок на открытие расчетных счетов вследствие борьбы с отмыванием денег и серыми схемами работы. Об этом рассказал глава ВТБ 24 Михаил Задорнов на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

«По сути, у нас колоссальные издержки, усилия менеджеров занимают комплаенс. Это очень важно. Мы сейчас, последние полгода, при открытии расчетного счета отклоняем треть заявок. Треть заявок на открытие счетов отклоняется комплаенс ВТБ 24 и розницей ВТБ», — рассказал он в ходе выступления.

«Когда мы говорим о работе с малым бизнесом, де-факто банки оказались основными инструментами борьбы в руках и государства, и регулятора не только с отмыванием, но и с достаточно распространенными в России серыми схемами работы и ухода от налогов», — добавил Задорнов.

«В принципе, это абсолютно необходимая работа, но хотелось бы, чтобы мы работали не только административными методами, но и методами, чтобы бизнес уходил от серых схем работы и чтобы в этом была экономическая заинтересованность», — подытожил глава ВТБ 24.





ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 9 220,31 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 074,46 млрд, кредитный портфель — 4 997,82 млрд, обязательства перед населением — 538,36 млрд.