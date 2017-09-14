Сбербанк зафиксировал восстановление интереса россиян к потребительским кредитам до докризисного уровня, сообщил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.



«Летом этого года интерес россиян к потребительским кредитам практически вышел на докризисный уровень. Такой вывод мы делаем на основе собственной статистики. По итогам трех летних месяцев 2017 года объем выдач потребительских кредитов Сбербанка составил порядка 264 миллиардов рублей, что сопоставимо с докризисным летним периодом 2014 года, когда было выдано около 274 миллиардов рублей. Весомый вклад в рост показателя внесли результаты августа 2017 года, который показал наилучший результат месячных выдач за последние три года (выдачи августа — 93,5 миллиарда рублей)», — пояснил он.