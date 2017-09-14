Банк «Воронеж» понизил ставки по вкладам в долларах и евро. Доходность «Классического» (от 500 долларов или 400 евро) в долларах составит 0,7% (вместо 1%), в евро — 0,45% (ранее — 0,75%), а «Сезонного» (от 2 тыс. долларов/евро) — в долларах составит 0,75% (прежде — 1%), в евро — 0,5% годовых (до этого — 0,75%). Срок депозитов — 367 дней.

«Оптимальный» (от 1 тыс. долларов / 700 евро на 181 день) в долларах открывается под 0,6% (вместо 0,8%), в евро — под 0,35% годовых (ранее — под 0,5%). Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Классический+» в долларах оформляется под 0,65% (до этого — под 0,95%), в евро — под 0,4% (вместо 0,7%), а «Динамичный» в долларах — под 0,55% (прежде — под 0,8%), в евро — под 0,3% годовых (ранее — под 0,5%).

Минимальная сумма — 500 долларов / 400 евро. Срок — 367 дней. По «Классическому+» проценты выплачиваются ежемесячно, а по «Динамичному» ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для «Классического», «Классического+» и «Динамичного».



