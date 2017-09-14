Денежная база РФ в широком определении на 1 сентября составила 12 трлн 664,4 млрд рублей, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Банка России.

На 1 августа 2017 года показатель равнялся 11 трлн 908,1 млрд рублей, то есть за месяц он вырос на 756,3 млрд.

Как показывают данные регулятора, в августе рост продемонстрировали все составляющие широкой денежной базы, при этом наиболее заметно увеличился объем депозитов кредитных организаций в Центробанке — на 487,4 млрд рублей, с 702,3 млрд до 1 трлн 189,7 млрд.

Объем наличных денег в обращении (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, без учета наличных денег в кассах учреждений ЦБ) увеличился с 8 трлн 865,9 млрд до 8,883 трлн рублей, остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России в валюте РФ (включая усредненную величину обязательных резервов) — с 1 трлн 834,8 млрд до 1 трлн 928,8 млрд, объем депонируемых кредитными организациями в ЦБ обязательных резервов по привлеченным средствам в рублях и иностранной валюте — с 505,1 млрд рублей на 1 августа 2017 года до 513,2 млрд на 1 сентября.

Кроме того, объем облигаций Банка России у кредитных организаций с нулевым показателем на 1 августа составил месяцем позже, на 1 сентября, 149,7 млрд рублей (по рыночной стоимости).



Как сообщалось, 15 августа 2017 года был размещен первый выпуск купонных облигаций Банка России на 150 млрд рублей по номиналу с погашением 15 ноября 2017-го, спрос превысил 173,5 млрд рублей. Регулятор уточнял, что в дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности, если ее объем станет значительным.