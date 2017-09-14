ПИР Банк понизил ставки по вкладу «Классический» в рублях и долларах. Доходность депозита в рублях составит 7,8% (вместо 8,6%), а в долларах — 1,55% (ранее — 2%). Минимальная сумма — 1,5 млн рублей, 2 тыс. долларов. Срок — один год.

Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Кроме того, окончен прием средств во вклад «Летний».