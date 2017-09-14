ПИР Банк понизил ставки по вкладу «Классический» в рублях и долларах. Доходность депозита в рублях составит 7,8% (вместо 8,6%), а в долларах — 1,55% (ранее — 2%). Минимальная сумма — 1,5 млн рублей, 2 тыс. долларов. Срок — один год.
Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Кроме того, окончен прием средств во вклад «Летний».
ООО «ПИР Банк» — небольшая по размеру активов московская кредитная организация. Крупнейшим источником фондирования банка выступают вклады населения, а розничное кредитование формирует основную долю в активах. Существенная часть бизнеса приходится на корпоративный блок: расчетно-кассовое обслуживание, привлечение средств и кредитование.
На сегодняшний день владельцами банка являются Виталий Паскаль (18,85% в уставном капитале), член совета директоров банка и соучредитель некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков «Лесные Дали — 2» Леонид Болховитинов (14,95%), Сергей Стецюк (9,99%), Вячеслав Филин (9,99%), Елена Зубрилина (9,60%), Эдуард Джаримов (9,49%), основной акционер банка «Форштадт» и владелец группы «Манолиум» Арам Екавян (9,40%), Игорь Батищев (7,80%), соучредитель фонда выпускников МГИМО и коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Юрий Монастырский (7,79%), председатель совета директоров банка, генеральный директор и совладелец ООО «Инвестмент Менеджмент Групп» Роман Мягких (2,13%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 3,26 млрд рублей (343-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,00 млрд, кредитный портфель — 1,81 млрд, обязательства перед населением — 1,83 млрд.