Часть бывшего менеджмента банка «Открытия», которым управляет временная администрация, покинула банк, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Банки России — XXI век».

«Часть покинула, насколько я помню, часть не покинула, продолжает работать», — сказала она.

Ранее глава ЦБ сообщила, что санируемый банк «Открытие» возглавит бывший министр финансов, член правления ВТБ и председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов.

«Процесс оздоровления «Открытия» займет несколько месяцев, по завершении которых банк будет докапитализирован. Хотя председатель правления будет назван только в завершение процесса, я хотела бы уже сегодня анонсировать, что эту позицию согласился занять Михаил Михайлович Задорнов», — рассказала она в ходе доклада на пленарном заседании.



Напомним, Банк России 29 августа объявил, что становится основным инвестором «ФК Открытие». В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора».