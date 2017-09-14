ББР Банк снизил ставки по вкладам.

Ставки снижены по всем валютам в среднем на 0,1—1 процентный пункт. Кроме того, по ряду вкладов увеличена сумма первоначального взноса.

«Акцент на процент» (на срок от одного месяца до двух лет) в рублях можно оформить под 6,5—7,8%, в долларах — под 0,5—1,7%, в евро — под 0,4—1,3% годовых, а «Ориентир на движение» (на срок от шести месяцев до двух лет) — под 5,5—6,3%, 0,4—1% и 0,3—0,8% годовых соответственно. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро.

«Легкий курс» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов, евро, швейцарских франков, фунтов стерлингов, 10 тыс. китайских юаней на срок от шести месяцев до двух лет) открывается в рублях под 5,7—6,3%, в долларах — под 0,5—1%, в евро — под 0,3—0,8%, в швейцарских франках и фунтах стерлингов — под 0,3—0,45%, в китайских юанях — под 0,3—0,5% годовых.

По вышеперечисленным депозитам выплата процентов происходит в конце срока.

«Ставка на рост» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро, 20 тыс. китайских юаней) в рублях привлекается под 6,5—7,1%, в долларах — под 0,55—1,3%, в евро — под 0,4—0,9%, в китайских юанях — под 0,45—1% годовых.

Процентные ставки по «Накопительному-Вип» (от 3 млн рублей, 50 тыс. долларов и евро) в рублях составляют 6,7—7,4%, в долларах — 0,75—1,5%, в евро — 0,55—1,1% годовых. Срок размещения этих двух вкладов — от трех месяцев до двух лет.

«Комфортный-Вип» (от 2 млн рублей, 30 тыс. долларов и евро, 2 тыс. швейцарских франков и фунтов стерлингов на срок от шести месяцев до двух лет) можно разместить под 6,1—7,1% в рублях, 0,7—1,3% в долларах, 0,5—1% в евро, 0,4—0,9% в швейцарских франках и фунтах стерлингов.

Проценты по трем вышеперечисленным вкладам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Доходность «Перспективного» (от 50 тыс. рублей на три года и пять лет) составляет 7,3—7,6% годовых. Проценты начисляются по периодам: до 730 дней — 7,25% годовых, с 731-го по 1 095-й день — по ключевой ставке ЦБ, уменьшенной на 1,5 п. п., с 1 096-го по 1 826-й день — по ключевой ставке ЦБ, уменьшенной на 1 п. п. Проценты ежегодно капитализируются.

Все вклады пополняемые.