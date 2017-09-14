Инвестиции в бизнес в форме приобретения токенов (ICO — Initial Coin Offering, первичное размещение в токенах) не является инструментом для массового инвестора, так как сопряжено с высокими рисками. Об этом заявил член наблюдательного совета фонда Ethereum Владислав Мартынов в интервью ТАСС.

ICO — это своего рода договор между бизнесом и инвестором на льготную покупку токенов — собственной «внутренней криптовалюты» проекта, которую инвестор сможет обменять на обычную криптовалюту или традиционные деньги, когда проект заработает и компания начнет оказывать услуги и/или продавать свой продукт. После запуска продукта в промышленное использование спрос на токен должен повышаться. В результате курс токена вырастет и те, кто покупал токены по стартовой цене, получат доход за счет курсовой разницы при их обмене.

«Пока это не массовая история, хотя сейчас очень много ICO-проектов. Те, кто в них инвестирует, очень сильно рискуют: многие компании — умышленно или нет — привлекают деньги под сырые проекты, с высоким риском невозврата. Кроме того, этот механизм еще недостаточно зрелый, что позволяет мошенникам использовать его для обмана недостаточно опытных инвесторов», — считает Мартынов.

Многие совершенно ошибочно полагают, что токены являются аналогом акций, пояснил он: авторы проектов ICO пишут так называемые White paper — документы, которые описывают коммерческие, технологические и финансовые детали проекта, и в этом смысле они похожи на инвестиционные декларации. «В итоге люди думают, что покупают что-то вроде акций, в то время как покупка токена не дает никакого права ни на дивиденды, ни на долю в капитале компании», — отметил представитель Ethereum.

Формально токен — это некий инвестиционный взнос и чисто спекулятивный инструмент, который только предполагает, что курс будет расти и на этом можно будет заработать, пояснил Мартынов. А это произойдет только после того, как услуга или продукт будет запущен, на него будет спрос, бизнес-модель заработает, начнет приносить прибыль и, как следствие, будет расти спрос на токен. «Если спроса нет — тогда это пирамида», — подчеркнул он.

При этом Мартынов отметил, что привлечение финансирования путем выпуска и продажи токенов — эффективный и перспективный инструмент для тех компаний, стартапов и проектов, которым обычные средства привлечения финансирования недоступны. Но до того, как люди совершают покупку токенов, должна происходить верификация бизнес-модели и подтверждение репутации команды. «Токены должны быть интегрированы в бизнес-модель и носить коммерческий и/или технологический, а не только спекулятивный смысл», — резюмировал он.