В ликвидируемом Финарс Банке и признанном банкротом банке «Сибэс» по итогам инвентаризации имущества обнаружена недостача. Об этом сообщило накануне Агентство по страхованию вкладов.

Лицензия у столичного Финарс Банка была отозвана 21 апреля 2017 года, а 9 июня Арбитражный суд Москвы принял решение о его принудительной ликвидации. Функции ликвидатора были возложены на АСВ.

По информации агентства, недостача в Финарс Банке составила 632,566 млн рублей. Наибольшая сумма — 629,942 млн — значится по статье «прочие активы», в том числе на незавершенные расчеты банка приходится 581,112 млн рублей недостачи (в связи с непредставлением на дату окончания инвентаризации запрошенных у контрагентов электронных реестров для проведения сверки по взаимным расчетам), а остальное — на требования банка к организациям и неустановленным лицам. По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества банка, указано в сообщении АСВ.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество (мебель, оргтехника), не учтенное на счетах бухгалтерского учета банка, в количестве 417 единиц.

Омский банк «Сибэс» был лишен лицензии 28 апреля 2017 года и признан банкротом 8 июня. АСВ осуществляет там функцию конкурсного управляющего.

По данным АСВ, недостача имущества в «Сибэсе» составляет 93,562 млн рублей. Наибольшая сумма недостачи связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами, — 65,704 млн рублей. Недостача по «прочим активам» оценена в 14,614 млн рублей, по основным средствам — в 12,503 млн. Оставшаяся часть недостачи приходится на учтенные векселя (651 тыс. рублей), денежные средства на корреспондентских счетах в других банках (88 тыс.), ценные бумаги (2 тыс. рублей). На момент проведения инвентаризации активов банка остатки по счетам не подтверждены документально. АСВ занимается поиском недостающего имущества.

Кроме того, выявлено не учтенное на балансе имущество «Сибэса»: оргтехника, банковское оборудование и мебель в количестве 2 415 единиц.

Напомним, в августе Центробанк сообщал о выявлении временной администрацией недостачи денежных средств в кассе банка «Сибэс» в размере более 188 млн рублей.



Ранее стало известно об увеличении более чем в два раза оценки «дыры» в балансе банка: с 663 млн до 1,204 млрд рублей.