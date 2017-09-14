Более 60% кредитных организаций закладывают в свои стратегии внедрение финтеха, заявил на форуме «Банки России — XXI век» заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев. По его словам, высокие технологии в финансовой индустрии — основной драйвер преобразования финансовой системы.



«На данный момент свыше 60% банков закладывают внедрение финтеха в свои стратегии. А те, кто не связывают свою стратегию с развитием финтеха, рискуют остаться аутсайдерами», — сказал Поздышев.

Если сейчас компании, которые внедряют финансовые технологии в свою работу либо их разрабатывают, являются нишевыми, то через пять лет нишевыми окажутся те, кто обходит финтех стороной, подчеркнул представитель регулятора.