Центробанк РФ с 1 января 2018 года вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных «Базелем III», — норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования). Порядок расчета нового норматива и его минимально допустимое числовое значение на уровне 100% установлены положением Банка России № 596-П от 26 июля 2017 года.

Новация направлена на повышение устойчивости банковского сектора и реализуется в рамках внедрения международных подходов к оценке и регулированию риска ликвидности в соответствии с нормами Базельского комитета по банковскому надзору (Basel III: the net stable funding ratio, October 2014), отмечается в сообщении ЦБ.

Расчет и соблюдение норматива чистого стабильного фондирования (НЧСФ) осуществляются на консолидированной основе на уровне банковской группы, в которой головной компанией является системно значимая кредитная организация (норматив Н28), или на индивидуальной основе в случае отсутствия у системно значимой кредитной организации банковской группы согласно регулятивным подходам (норматив Н29).

Соблюдение НЧСФ обеспечивает наличие у банковской группы или системно значимой кредитной организации стабильных источников обязательств (пассивов) в объеме, достаточном для фондирования ее балансовых активов и внебалансовых обязательств, поясняется в сообщении ЦБ.

В Банке России подчеркнули, что он с начала текущего года взаимодействует с системно значимыми кредитными организациями в процессе ежеквартального расчета данного норматива, чтобы банки заблаговременно и эффективно подготовились к вступлению в силу новых требований.

Напомним, что накануне, 13 сентября, ЦБ расширил перечень системно значимых банков РФ — теперь их 11 (вместо прежних десяти): Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк и добавленный в список Московский Кредитный Банк.

Системно значимых банков РФ стало на один больше
Системно значимых банков РФ стало на один больше

Банк России утвердил новый перечень системно значимых кредитных организаций. Согласно информации, которую опубликовала пресс-служба регулятора, системообразующих банков стало на один больше — 11 вместо прежних десяти.