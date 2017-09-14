Центробанк РФ с 1 января 2018 года вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных «Базелем III», — норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования). Порядок расчета нового норматива и его минимально допустимое числовое значение на уровне 100% установлены положением Банка России № 596-П от 26 июля 2017 года.

Новация направлена на повышение устойчивости банковского сектора и реализуется в рамках внедрения международных подходов к оценке и регулированию риска ликвидности в соответствии с нормами Базельского комитета по банковскому надзору (Basel III: the net stable funding ratio, October 2014), отмечается в сообщении ЦБ.

Расчет и соблюдение норматива чистого стабильного фондирования (НЧСФ) осуществляются на консолидированной основе на уровне банковской группы, в которой головной компанией является системно значимая кредитная организация (норматив Н28), или на индивидуальной основе в случае отсутствия у системно значимой кредитной организации банковской группы согласно регулятивным подходам (норматив Н29).

Соблюдение НЧСФ обеспечивает наличие у банковской группы или системно значимой кредитной организации стабильных источников обязательств (пассивов) в объеме, достаточном для фондирования ее балансовых активов и внебалансовых обязательств, поясняется в сообщении ЦБ.

В Банке России подчеркнули, что он с начала текущего года взаимодействует с системно значимыми кредитными организациями в процессе ежеквартального расчета данного норматива, чтобы банки заблаговременно и эффективно подготовились к вступлению в силу новых требований.



Напомним, что накануне, 13 сентября, ЦБ расширил перечень системно значимых банков РФ — теперь их 11 (вместо прежних десяти): Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк и добавленный в список Московский Кредитный Банк.