ЦБ установил официальные курсы валют на 15 сентября. Курс доллара повысился на 10,27 копейки, составив 57,7706 рубля (57,6679 рубля на 14 сентября). Курс евро уменьшился на 40,27 копейки, до 68,695 рубля (69,0977 рубля на 14 сентября).



Российская валюта продемонстрировала смешанную динамику, подешевев против доллара и подорожав против евро, отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

«Ослабление рубля к доллару было вызвано общим укреплением американского доллара на валютном рынке Forex на фоне повышения доходности долгосрочных американских облигаций и слухов, что администрация Дональда Трампа может сделать объявление о налоговой реформе уже на следующей неделе», — комментирует эксперт.

Вместе в тем поддержали рубль аукционы Минфина и рост нефтяных котировок. «Минфин на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 миллиардов рублей при совокупном спросе 103,3 миллиарда рублей», — уточнил Антонов.

Цена на нефть сорта Brent превысила 55 долларов в среду после выхода отчета Международного энергетического агентства, которое пересмотрело на повышение прогноз по общемировому спросу на нефть в 2017 году. По данным на 13:14 мск, баррель Brent стоит 55,46 доллара.

Нефть вчера вернулась на уровень выше 55 долларов впервые с апреля 2017 года, отмечают аналитики Нордеа Банка. «Данная позитивная динамика не смогла прервать ослабления рубля, наметившегося с конца предыдущей недели. Свою роль здесь, вероятно, играет закрытие части длинных позиций по рублю в ожидании завтрашнего снижения ключевой ставки. Данные настроения, скорее всего, продолжат доминировать на рынке и сегодня», — говорится в аналитическом обзоре Нордеа Банка.

​Участники рынка дали прогноз по ключевой ставке Августовская инфляция станет триггером для понижения советом директоров Банка России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта на заседании 15 сентября. Рост цен замедляется гораздо быстрее, чем снижается ставка, и ЦБ должен на это отреагировать, сходятся во мнении аналитики 14 банков и инвестиционных компаний, опрошенные Банки.ру.



По прогнозу экспертов, выход позитивной статистики по инфляции в США может стать дополнительным негативным фактором для рубля сегодня, отправив его выше отметки 58 рублей за доллар.