Власти должны разработать и принять системные меры по снижению доли государства в банковском секторе, заявил на форуме Ассоциации банков России заместитель председателя правления по связям с органами государственной власти Владимир Сенин.



Он также призвал обеспечить участникам банковского рынка равные возможности и единые для всех критерии надзора, поскольку банки с госучастием, с его точки зрения, имеют на рынке значительное преимущество.



По словам банкира, это необходимо для повышения конкуренции на рынке и улучшения качества услуг, что, в свою очередь, приведет к росту экономики.

В целях улучшения качества банковских услуг он призвал разработать и принять меры по внедрению в банковский сектор высоких технологий, чтобы «привести его в соответствие с требованиями цифровой эпохи». Помимо этого, топ-менеджер Альфа-Банка считает необходимым изменить парадигму выработки и принятия решений в банковской сфере, чтобы соблюсти баланс между потребностями рынка и функциями регулятора.

С точки зрения Сенина, эффективность принятых решений должна оцениваться «не числом принятых нормативно-правовых актов, а качественным состоянием банковского сектора».