Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов обсуждал свое назначение на должность председателя правления «ФК Открытие» с предправления ВТБ Андреем Костиным. Об этом Задорнов рассказал в интервью Банки.ру.



«Андрея Леонидовича (Костина. — Прим. ред.) я проинформировал до того, как эта ситуация стала публичной. Мы с ним оговорили, что в данной ситуации это очень правильное решение», — ответил он на вопрос о том, как глава ВТБ отреагировал на новую должность Задорнова.

«Мне предложили эту позицию, причем весь этот разговор произошел только в августе. После не самого продолжительного размышления, с учетом именно сложности задач и их масштаба, я понял, что это сложный, но очень интересный вызов. И ситуация важна не только для банка «ФК Открытие», но и для финансовой системы страны. Конечно, я кое с кем из менеджеров посоветовался из нашей команды», — рассказал Задорнов в интервью.