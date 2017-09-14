В России действует не менее 51 нормативно-правового акта, которые обеспечивают крупным банкам, включая банки с государственным участием, необоснованное конкурентное преимущество за счет установления требований, в частности, к размеру собственных средств. Об этом на форуме Ассоциации банков России сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров.

Тенденция к ужесточению требований усилилась в 2016 году: за это время, по данным ФАС, было принято более 30 актов федерального уровня.



Так, размещать средства на счетах ЦБ могут выполнить всего семь банков (максимальное требование к капиталу — 300 млрд рублей). Участвовать в программах субсидированного кредитования могут 13 банков (максимальное требование к капиталу — 100 млрд рублей). Выдавать банковские гарантии могут менее 40 банков (максимальное требование — 20 млрд рублей).



Сформированная нормативно-правовая база в совокупности со сложностями работы на рынке, по словам Кашеварова, позволяет крупнейшим банкам существенно снижать ставки по вкладам населения (примерно 5—6%, в отличие от других игроков) при сохранении относительно высоких ставок по кредитам (15—21%) и влиять на общие условия обращения услуг на рынках, в том числе на стоимостные условия выдачи потребкредитов.

Сложившаяся система, отмечает он, побуждает региональные власти создавать преимущество крупным государственным банкам: ведомство фиксировало случаи, когда власти рекомендовали своим сотрудникам перейти на обслуживание в такие банки.

Помимо этого такая система стимулирует новых участников финансового рынка к недобросовестному поведению, например, на рынке вкладов, когда банки занимались агрессивным привлечением средств во вклады с последующим снижением их доходности в части погашения. Еще один пример недобросовестного поведения — проведение информационных атак на конкурентов.