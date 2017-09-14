Ситуацию в банковской системе России нельзя назвать кризисной, но она все равно достаточно тревожная, считает глава ВТБ 24 Михаил Задорнов. Об этом он рассказал в интервью Банки.ру.

«Банковская система — это отражение реальной ситуации в экономике. Я бы не сказал, что это кризис в банковской системе, но ситуация сама по себе достаточно тревожная», — считает Задорнов.

«С моей точки зрения, когда такие серьезные игроки, как «Югра» и «Открытие», попадают в такую ситуацию, — это серьезный звонок. Но надо понимать, в какой ситуации это происходит. В принципе экономика три года не росла, многие бизнес-модели показали свою несостоятельность. Это в принципе обычная вещь. Если бы был экономический рост, все было бы гораздо проще», — отметил он.

«Мы не будем разбрасываться людьми»
«Мы не будем разбрасываться людьми»

Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов рассказал порталу Банки.ру, почему принял предложение возглавить «ФК Открытие», какие задачи перед ним поставил ЦБ и стоит ли ожидать прихода команды из группы ВТБ в санируемый банк.

ВТБ 24 ПАО «Банк ВТБ 24» — один из крупнейших финансовых институтов России, отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. ПАО «Банк ВТБ» контролирует 99,93% акций ВТБ 24. Основная специализация — работа с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. До конца 2017 года планируется присоединение ВТБ 24 к ВТБ.

По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 3 462,99 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 333,01 млрд, кредитный портфель — 1 969,78 млрд, обязательства перед населением — 2 249,01 млрд.