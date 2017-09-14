Ситуацию в банковской системе России нельзя назвать кризисной, но она все равно достаточно тревожная, считает глава ВТБ 24 Михаил Задорнов. Об этом он рассказал в интервью Банки.ру.
«Банковская система — это отражение реальной ситуации в экономике. Я бы не сказал, что это кризис в банковской системе, но ситуация сама по себе достаточно тревожная», — считает Задорнов.
«С моей точки зрения, когда такие серьезные игроки, как «Югра» и «Открытие», попадают в такую ситуацию, — это серьезный звонок. Но надо понимать, в какой ситуации это происходит. В принципе экономика три года не росла, многие бизнес-модели показали свою несостоятельность. Это в принципе обычная вещь. Если бы был экономический рост, все было бы гораздо проще», — отметил он.
Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов рассказал порталу Банки.ру, почему принял предложение возглавить «ФК Открытие», какие задачи перед ним поставил ЦБ и стоит ли ожидать прихода команды из группы ВТБ в санируемый банк.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 3 462,99 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 333,01 млрд, кредитный портфель — 1 969,78 млрд, обязательства перед населением — 2 249,01 млрд.