Оборот розничной торговли в России во II квартале 2017 года стал расти, поскольку россияне устали экономить и начали больше потреблять за счет кредитования, говорится в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС.



«Вполне очевидно, что для населения кризис еще не завершился. Однако россияне уже устали экономить, и во втором квартале 2017 года начал расти оборот розничной торговли. Население стало больше потреблять за счет роста потребительского кредитования в 2017 году. В целом за январь — июль 2017 года динамика оборота розничной торговли оставалась отрицательной (-0,2%), спад продолжался в 48 регионах, то есть более чем в половине. Значительный рост розничной торговли в городе Севастополь (на 11%), Омской области (на 9,5%), Приморском крае (на 5%), скорее всего, объясняется неточностью статистического учета, что подтверждается отрицательной динамикой реальных доходов населения в этих регионах», — отмечается в исследовании.

​РАНХиГС: доля бедных россиян снизилась до пятилетнего минимума Доля граждан, считающих материальное положение своей семьи плохим или очень плохим, во II квартале этого года уменьшилась до 29%, вернувшись к уровню пятилетней давности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные мониторинга РАНХиГС, основанного на информации Росстата. Впрочем, в реальности процент людей, живущих бедно, выше, уверены эксперты.

По мнению экспертов РАНХиГС, экономический спад в России в основном прекратился за исключением жилищного строительства. «Население вряд ли заметило завершение экономического спада из-за продолжающегося снижения денежных доходов, однако потребительский оптимизм к лету немного вырос, россияне перестали так сильно «затягивать пояса» и начали больше тратить за счет роста потребительского кредитования. Надежда на авось для многих россиян оказалась сильнее рациональной оценки сохраняющихся рисков», — заключили аналитики.