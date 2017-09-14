Европейская комиссия обнародовала предложения по торговле и инвестициям после заявлений главы ведомства Жан-Клода Юнкера о том, что этот сектор требует прогрессивного развития и укрепления, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Предложения ЕК включают создание европейской системы скрининга для обеспечения того, чтобы прямые иностранные инвестиции не ставили под угрозу стратегические интересы ЕС. В результате иностранные инвестиции должны оставаться основным источником роста в ЕС и защищать его ключевые интересы.

В стремлении сделать торговую политику Евросоюза максимально прозрачной и всеобъемлющей Еврокомиссия решила создать консультативную группу по торговым соглашениям ЕС и представила проекты мандатов по открытию торговых переговоров с Австралией и Новой Зеландией.

Эти соглашения будут основываться на недавних успешных соглашениях с Канадой, Вьетнамом, Сингапуром, а также с Японией. Раньше переговорные мандаты по торговым отношениям были недоступны, и ЕК предлагает автоматически отправлять эти документы всем национальным парламентам и сделать доступными для широкой общественности.

Консультативная группа по торговым соглашениям ЕС позволит взаимодействовать с гражданским обществом и собирать разные точки зрения и мнения заинтересованных сторон, например профсоюзов, групп потребителей, неправительственных организаций.

Также в пакет предложений входит проект мандата по переговорам о создании многостороннего суда для урегулирования инвестиционных споров. Это станет еще одним шагом на пути к более прозрачному, согласованному и справедливому подходу к рассмотрению жалоб компаний в соответствии с соглашениями о защите инвестиций, сообщает ЕК.



Пакет предложений был анонсирован в рамках новой торговой и инвестиционной стратегии для Европейского союза, озаглавленной «Торговля для всех: на пути к более ответственной торговой и инвестиционной политике». Она была представлена Еврокомиссией в октябре 2015 года.