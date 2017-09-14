ВТБ, скорее всего, потеряет свою долю в банке «Открытие», считает глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.
«К сожалению, акции ВТБ, как я думаю, и акции многих других акционеров, если будет оценка капитала ниже уровня достаточности, будут списаны. То есть ВТБ потеряет свою долю в «Открытии» — скорее всего, именно такой будет вариант», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что потенциальный убыток ВТБ из-за ситуации с «ФК Открытие» в худшем сценарии не превышает 10 млрд рублей. «Если активы холдинга уменьшатся, то, наверное, будем нести потери в этой пропорции. Но там небольшие суммы, не превышают 10 миллиардов рублей, может, даже меньше», — говорил Костин, уточняя, что такие потери возможны при самом худшем сценарии.
Ранее в четверг глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что глава ВТБ 24 Михаил Задорнов займет пост председателя правления санируемого банка «ФК Открытие». Формирование правления «ФК Открытие» будет завершено к концу года, до этого момента Задорнов продолжит возглавлять ВТБ 24, который в январе 2018-го присоединится к банку ВТБ.
Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов займет пост председателя правления санируемого банка «ФК Открытие». Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 9 220,31 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 074,46 млрд, кредитный портфель — 4 997,82 млрд, обязательства перед населением — 538,36 млрд.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.