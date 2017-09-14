ВТБ, скорее всего, потеряет свою долю в банке «Открытие», считает глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

«К сожалению, акции ВТБ, как я думаю, и акции многих других акционеров, если будет оценка капитала ниже уровня достаточности, будут списаны. То есть ВТБ потеряет свою долю в «Открытии» — скорее всего, именно такой будет вариант», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что потенциальный убыток ВТБ из-за ситуации с «ФК Открытие» в худшем сценарии не превышает 10 млрд рублей. «Если активы холдинга уменьшатся, то, наверное, будем нести потери в этой пропорции. Но там небольшие суммы, не превышают 10 миллиардов рублей, может, даже меньше», — говорил Костин, уточняя, что такие потери возможны при самом худшем сценарии.

Ранее в четверг глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что глава ВТБ 24 Михаил Задорнов займет пост председателя правления санируемого банка «ФК Открытие». Формирование правления «ФК Открытие» будет завершено к концу года, до этого момента Задорнов продолжит возглавлять ВТБ 24, который в январе 2018-го присоединится к банку ВТБ.

​Михаил Задорнов возглавит правление банка «ФК Открытие» Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов займет пост председателя правления санируемого банка «ФК Открытие». Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».





ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 9 220,31 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 074,46 млрд, кредитный портфель — 4 997,82 млрд, обязательства перед населением — 538,36 млрд.