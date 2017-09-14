Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов, который займет пост предправления санируемого банка «ФК Открытие», рассказал в интервью Банки.ру про свой будущий KPI.
«Что интересно мне и моей новой команде — это то, что KPI будут абсолютно рыночные. То есть это прибыль, доля рынка, это в конечном счете реализация акций инвесторов, что невозможно, если сама финансовая группа не будет интересна для инвестиций. То есть это должен быть прибыльный бизнес», — пояснил он.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о будущих обязанностях Михаила Задорнова и отметила, что у него будет KPI, в котором будет указано, что основной обязанностью Задорнова станет быстрое выведение банка на рынок.
Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов рассказал порталу Банки.ру, почему принял предложение возглавить «ФК Открытие», какие задачи перед ним поставил ЦБ и стоит ли ожидать прихода команды из группы ВТБ в санируемый банк.