Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов, который займет пост предправления санируемого банка «ФК Открытие», рассказал в интервью Банки.ру про свой будущий KPI.

«Что интересно мне и моей новой команде — это то, что KPI будут абсолютно рыночные. То есть это прибыль, доля рынка, это в конечном счете реализация акций инвесторов, что невозможно, если сама финансовая группа не будет интересна для инвестиций. То есть это должен быть прибыльный бизнес», — пояснил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о будущих обязанностях Михаила Задорнова и отметила, что у него будет KPI, в котором будет указано, что основной обязанностью Задорнова станет быстрое выведение банка на рынок.