Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин, заявила вице-премьер Ольга Голодец на совещании по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017—2022 годы.

«Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин. Сравнения с показателями ряда стран здесь также зачастую не в пользу России», — сказала Голодец. Средняя зарплата по итогам 2015 года у мужчин составляла 38,6 тыс. рублей, а у женщин — 28 тыс., отметила она.

«Однако если посмотреть на десятилетний срок, то в 2005 году женская зарплата составляла лишь 60% от мужской, а сегодня — 72%», — добавила вице-премьер. По ее словам, наименьшая разница в зарплатах — в сфере образования, при этом труд женщины представлен во всех отраслях. Так, среди кандидатов наук женщины составляют 41%, среди докторов наук — 25%.