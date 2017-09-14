Менеджер «Альфа-Капитала», отправивший клиентам письмо о проблемах четырех крупных банков, не нарушал требования закона «О рынке ценных бумаг», показала проверка Банка России. Об этом рассказал глава департамента банковского регулирования Центробанка Алексей Лобанов.

Проверка на предмет нарушения закона об инсайде пока не завершена, отметил он.

Директор по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов предупредил клиентов о проблемах банка «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже осенью.

«На рынке ценных бумаг, в связи с низким сезоном, не так много новостей, но мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бин», МКБ и Промсвязьбанк. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью…» — говорилось в письме.

Сама УК «Альфа-Капитал» заявила, что в письме изложена личная точка зрения Гаврилова и какой-либо непубличной негативной информацией в отношении этих банков она не обладает.

Впоследствии ЦБ вызвал Гаврилова на беседу и инициировал проверку в отношении его действий.

