Менеджер «Альфа-Капитала», отправивший клиентам письмо о проблемах четырех крупных банков, не нарушал требования закона «О рынке ценных бумаг», показала проверка Банка России. Об этом рассказал глава департамента банковского регулирования Центробанка Алексей Лобанов.
Проверка на предмет нарушения закона об инсайде пока не завершена, отметил он.
Директор по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов предупредил клиентов о проблемах банка «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже осенью.
«На рынке ценных бумаг, в связи с низким сезоном, не так много новостей, но мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бин», МКБ и Промсвязьбанк. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью…» — говорилось в письме.
Сама УК «Альфа-Капитал» заявила, что в письме изложена личная точка зрения Гаврилова и какой-либо непубличной негативной информацией в отношении этих банков она не обладает.
Впоследствии ЦБ вызвал Гаврилова на беседу и инициировал проверку в отношении его действий.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.