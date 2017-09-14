Совкомбанк открыл новый кредитно-кассовый офис в Находке. Отделение расположено по адресу: ул. Ленинская, д. 2, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«В новом офисе банка для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе: вклады, потребительские кредиты, кредиты под залог имущества, ипотека, кредитные карты, в также карты беспроцентной рассрочки «Халва». В офисе работает банкомат cash-in», — отмечается в релизе.

Отделение работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00; в субботу — с 9:00 до 18:00; воскресенье — выходной день.

Офис работает без перерыва на обед, но с 13:00 до 14:00 касса не работает, добавили в банке.