Совкомбанк открыл новый кредитно-кассовый офис в Находке. Отделение расположено по адресу: ул. Ленинская, д. 2, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«В новом офисе банка для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе: вклады, потребительские кредиты, кредиты под залог имущества, ипотека, кредитные карты, в также карты беспроцентной рассрочки «Халва». В офисе работает банкомат cash-in», — отмечается в релизе.
Отделение работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00; в субботу — с 9:00 до 18:00; воскресенье — выходной день.
Офис работает без перерыва на обед, но с 13:00 до 14:00 касса не работает, добавили в банке.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 618,78 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 61,36 млрд, кредитный портфель — 148,42 млрд, обязательства перед населением — 261,66 млрд.