Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте британского регулятора в четверг.

Английский Центробанк также оставил без изменений объем программы покупки активов (435 млрд фунтов стерлингов) и объем покупки корпоративных облигаций (10 млрд фунтов).

Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков.

В пресс-релизе Банка Англии отмечается, что семь членов Комитета по монетарной политике проголосовали за сохранение ставки, а еще два выступили за ее повышение на 25 базисных пунктов.



При этом большинство членов комитета считает, что «в ближайшие месяцы может быть уместен некоторый отказ от монетарного стимулирования, чтобы обеспечить возвращение инфляции на целевой уровень».