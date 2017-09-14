«Дыра» в капитале банка «Югра» (отрицательная величина показателя «источники собственных средств») превысила 86,091 млрд рублей. Такие данные бухгалтерского баланса на 8 сентября 2017 года представлены в опубликованном в четверг, 14 сентября, номере «Вестника Банка России».

Размер собственных средств банка на 28 июля текущего года — дату отзыва его лицензии — равнялся минус 2,045 млрд рублей, свидетельствуют данные «Вестника». При этом на тот момент показатель «неиспользованная прибыль за отчетный период» указывался в размере минус 51,55 млрд рублей, а на последнюю отчетную дату убыток оценивается уже в 135,579 млрд.

Активы банка, согласно документу ЦБ, на 8 сентября составляют 113,037 млрд рублей против оценки в 197,248 млрд на 28 июля. В том числе оценка размера чистой ссудной задолженности уменьшена с почти 162,233 млрд до 78,291 млрд рублей, объема денежных средств — с примерно 1,937 млрд до 103 млн; оценка объема средств в кредитных организациях увеличена с 860 млн до 1,621 млрд рублей, объема средств в ЦБ — с 7,133 млрд до 7,942 млрд.

Оценка обязательств банка уменьшена со 199,293 млрд до 199,128 млрд рублей, в том числе объема средств физлиц (включая индивидуальных предпринимателей) — со 184,672 млрд до 184,452 млрд.

Ранее СМИ писали, что отрицательный капитал банка «Югра» на 22 июля оценивался в 7,04 млрд рублей, а после предписания временной администрации о создании дополнительных резервов на 24,1 млрд отрицательная оценка увеличилась в четыре раза — до 31,14 млрд рублей. Комментируя это, бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев заявил газете «Известия»: «Как и в случае с предыдущими начислениями резервов, мы не согласны. Банк ранее корректировал резервы на обеспечение, однако почему залоговое обеспечение на 24 миллиарда рублей перестало корректировать резервы, мы не понимаем».

​СМИ: «дыра» в капитале «Югры» выросла в четыре раза Временная администрация по управлению банком «Югра» (лишен лицензии 28 июля) предписала кредитной организации создать дополнительные резервы на 24,1 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на документ. По состоянию на 22 июля отрицательный капитал банка оценивался в 7,04 млрд рублей. Таким образом, теперь «дыра» в капитале составляет 31,14 млрд рублей.

Напомним, в день отзыва лицензии у банка Шиляев заявил, что капитал «Югры» разрушила временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Напомним, Центробанк 10 июля этого года ввел в банк «Югра» временную администрацию в лице АСВ сроком на шесть месяцев и установил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Позже, 28 июля, Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» и назначил собственную временную администрацию. По данным регулятора, бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации, за счет привлеченных денежных средств физических лиц, при этом кредиты выдавались компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов.

«Югра» оспаривает в суде отзыв лицензии, также ранее банк подавал иск против ряда решений и действий ЦБ.



Выплаты вкладчикам банка «Югра» начались 20 июля еще в связи с введением моратория. В конце августа АСВ сообщало, что уже выплатило вкладчикам 163,96 млрд рублей, что составляет 94,7% объема ответственности агентства по данному страховому случаю.