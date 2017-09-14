В первом полугодии доля заемщиков, имеющих три и более одновременно действующих кредитов, составила 8,14%, снизившись на 0,22 процентного пункта по сравнению с 2016 годом (8,36%). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Необходимо отметить, что данный показатель сокращается уже третий год подряд — с 2014 года снижение составило уже 4,58 п.п. (в 2014 году — 12,72%). Таким образом, в первом полугодии 2017-го доля заемщиков, имеющих три и более действующих кредитов, фактически достигла уровня 2012 года — 8,13%.

Среди регионов-лидеров по размеру доли заемщиков с тремя и более действующими кредитами в портфеле розничных кредитов — Ханты-Мансийский АО — 9,5%, Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) — 9,1%, а также Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область — по 9%.

«В последние годы многие кредиторы планомерно повышали эффективность собственных процедур управления рисками на всех этапах взаимодействия с заемщиками, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — В том числе, благодаря активному использованию индустриальных инструментов оценки риска, кредитных отчетов в формате «Сигнал 2.0» и других решений НБКИ. С помощью данных инструментов кредиторы могут более точно выявлять зоны реальных и потенциальных проблем заемщиков. Поэтому сокращение количества заемщиков — пример более взвешенного подхода кредиторов к работе с заемщиками, который позволяет существенно снижать их текущую долговую нагрузку».

