ПАО «Запсибкомбанк» — крупный по размеру активов региональный банк, занимающий лидирующую позицию среди банков Тюменской области по соответствующему показателю. Основные направления деятельности — розничный бизнес, кредитование (как предприятий, так и физлиц), привлечение средств во вклады и расчетно-кассовое обслуживание.

На сегодняшний день структура акционеров банка достаточно сильно размыта, основными акционерами являются физические лица, в том числе топ-менеджмент кредитной организации. Лицом, под значительным влиянием которого (в соответствии с критериями МСФО) находится банк, выступает член совета директоров, председатель правления Дмитрий Горицкий (16,80%). Крупнейшие пакеты принадлежат Максиму Пархоменко (12,45%), родственникам Любови и Роману Палиям (10,49%; последний является заместителем председателя совета директоров банка, сыном экс-гендиректора «Нижневартовскнефтегаза» и бывшего вице-президента «Славнефти» Виктора Палия). ООО «Запсиблизинг» контролирует долю в 9,13%, Павел Якушев — 8,88%, Андрей Панков — 8,67%, Игорь Самкаев — 6,15%. Помимо этого в составе акционерского капитала банка участвуют две кредитные организации — ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (8,32%) и ПАО «М2М Прайвет Банк» (лицензия отозвана 9 декабря 2016 года; 1,62%). В составе акционеров банка (с пакетами акций менее 5%), несмотря на несущественные доли владения, стоит отметить бывшего генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой», члена совета директоров банка Рима Сулейманова (1,65%), а также Андрея Уфимцева (3,70%), граждан Республики Кипр Сотирис и Георгиос Теодороу (в совокупности 3,46%), ООО «ИК «Фред» (1,40%), Наталью Терехину (1,31%) и ООО «Запсибинвестгруп» (1,28%). Миноритариям принадлежит 4,69% акций общества.

По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 114,18 млрд рублей (61-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,50 млрд, кредитный портфель — 69,99 млрд, обязательства перед населением — 67,12 млрд.