Топ-менеджерам санируемого банка «ФК Открытие» следует вернуть в добровольном порядке годовой бонус, выплаченный незадолго до санации кредитной организации. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.
Деньги, сумма которых не раскрывается, были выплачены в последний месяц перед принятием решения о санации «Открытия».
По словам Поздышева, размер годового бонуса сопоставим с тем, который топ-менеджеры «Открытия» получили по итогам предыдущего года. При этом деньги были выплачены летом, в чем, отметил Поздышев, не было никакой необходимости.
Отдельные сотрудники, сказал он, получили бонус в размере 50—100 млн рублей. С его точки зрения, это необоснованно крупные суммы, учитывая проблемную финансовую ситуацию, в которой оказался банк.
«Поэтому мы объявили менеджменту о нашем отношении к такой ситуации и призвали сотрудников вернуть бонусы обратно», — сообщил представитель Банка России.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор планирует обжаловать выплату дивидендов акционерам банка «Открытие» за первое полугодие.
Центробанк 29 августа объявил о финансовом оздоровлении крупнейшего частного банка «ФК Открытие», впервые применив новый механизм санации через вхождение в капитал с помощью созданного регулятором Фонда консолидации банковского сектора.
Банк России планирует обжаловать выплату дивидендов акционерам санируемого банка «Открытие» за первое полугодие, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Банки России — XXI век».
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.