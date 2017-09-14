Топ-менеджерам санируемого банка «ФК Открытие» следует вернуть в добровольном порядке годовой бонус, выплаченный незадолго до санации кредитной организации. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

Деньги, сумма которых не раскрывается, были выплачены в последний месяц перед принятием решения о санации «Открытия».

По словам Поздышева, размер годового бонуса сопоставим с тем, который топ-менеджеры «Открытия» получили по итогам предыдущего года. При этом деньги были выплачены летом, в чем, отметил Поздышев, не было никакой необходимости.

Отдельные сотрудники, сказал он, получили бонус в размере 50—100 млн рублей. С его точки зрения, это необоснованно крупные суммы, учитывая проблемную финансовую ситуацию, в которой оказался банк.

«Поэтому мы объявили менеджменту о нашем отношении к такой ситуации и призвали сотрудников вернуть бонусы обратно», — сообщил представитель Банка России.



Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор планирует обжаловать выплату дивидендов акционерам банка «Открытие» за первое полугодие.

Центробанк 29 августа объявил о финансовом оздоровлении крупнейшего частного банка «ФК Открытие», впервые применив новый механизм санации через вхождение в капитал с помощью созданного регулятором Фонда консолидации банковского сектора.

​ЦБ оспорит в суде выплату дивидендов топ-менеджерам «Открытия» за первое полугодие Банк России планирует обжаловать выплату дивидендов акционерам санируемого банка «Открытие» за первое полугодие, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Банки России — XXI век».

