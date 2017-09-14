Объем международных резервов РФ по состоянию на 8 сентября составил 427,3 млрд долларов. Такие данные опубликовал в четверг Банк России.

На 1 сентября объем резервов равнялся 423,1 млрд долларов. Таким образом, за неделю резервы увеличились на 4,2 млрд долларов.

«Объем международных резервов за неделю вырос на 4,2 млрд долларов США, или на 1%, главным образом в результате положительной переоценки», — отмечается в комментарии регулятора.



Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

В начале лета 2015 года в Центробанке назвали комфортный для России уровень резервов — 500 млрд долларов; довести ЗВР до этой величины планируется за пять — семь лет. С 13 мая по 28 июля 2015 года Банк России проводил на внутреннем рынке закупки валюты в резервы в объеме 100—200 млн долларов ежедневно. Приостановка процесса была связана с ростом волатильности на валютном рынке.

В марте 2016 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она дала понять, что регулятор может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, но будет принимать в расчет уровень его волатильности.

ЦБ может нарастить объем золотовалютных резервов до 500 млрд долларов при благоприятной экономической ситуации, заявила Набиуллина в начале июня 2017-го. Правда, добавила она, это будет возможно только при полной уверенности в стабильности инфляции и стабильности на валютном рынке. На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора 16 июня глава ЦБ сообщила, что Банк России в 2017 году вряд ли начнет пополнять международные резервы.