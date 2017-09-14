«Дыра» в балансе банка «Анелик РУ» составляет 33,985 млн рублей. Такие данные бухгалтерского баланса на 9 августа 2017 года (дату отзыва лицензии у банка) с учетом результатов обследования опубликованы в сегодняшнем выпуске «Вестника Банка России».

Оценка самого банка была положительной в размере 317,998 млн рублей, свидетельствуют материалы ЦБ.

Обязательства банка составляют 273,662 млн рублей, в то время как оценка активов по результатам обследования была уменьшена с 591,66 млн до 239,677 млн. В том числе оценка размера денежных средств снижена со 114,051 млн до 20,213 млн рублей, объема средств в кредитных организациях — со 150,957 млн до 16,58 млн, чистой ссудной задолженности — с 79,872 млн до 66,558 млн, «прочих активов» — со 189,873 млн до 79,419 млн.

На прошлой неделе ЦБ сообщил о выявлении недостачи денежных средств в структурных подразделениях банка «Анелик РУ», а также операций, направленных на ее сокрытие. Кроме того, бывшее руководство банка не передало временной администрации часть оригиналов кредитных договоров.



Напомним, что банк «Анелик РУ» выступал оператором платежной системы Anelik. После отзыва его лицензии ЦБ вывел платежную систему с российского рынка.