Совет ЕС официально продлил на полгода, до 15 марта 2018 года, санкции в отношении физических и юридических лиц из России и Украины. Об этом сообщается в заявлении совета, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС 15 сентября 2017 года.

Ограничительные меры распространяются на 149 физлиц и 38 организаций, активы которых заморожены. В августе 2017 года ЕС добавил в черный список трех граждан РФ и три российские компании, которые, по мнению Евросоюза, были причастны к передаче немецких газовых турбин компании Siemens на территорию Крыма.