Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков призвал видеоблогеров из YouTube канала Nemagia извиниться перед ним и убрать все ролики про него.
«Если ребята принесут извинения, если уберут все клеветнические ролики со своего канала, то я готов помириться с ними. Если они желают встретиться — послушать их», — сказал он в своем видеообращении к блогерам.
«Поэтому давайте извиняйтесь, и мы закроем это дело. Мне никакой лишней крови не нужно», — отметил Тиньков.
При этом основатель банка задался вопросом, как случилось, что поколение, которое выросло на автомобиле Tesla и смартфонах iPhone, все-таки «имеет такой негативный взгляд на мир»?
Он признался, что это его первый опыт обращения в суды и что он не является «сторонником уголовщины».
«Я за то, чтобы мы все друг друга любили и за то, чтобы в российском Интернете был порядок», — подытожил миллиардер.
Канал Nemagia создан в 2013 году. На него подписаны 1,3 млн пользователей.
Ранее сообщалось, что к блогеру Алексею Псковитину, ведущему канала Nemagia, пришли с обысками.
Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призывал интернет-сообщество распространять ролик канала Nemagia об Олеге Тинькове. В нем блогеры критиковали бизнес Тинькова, позднее данное видео по решению суда было заблокировано Роскомнадзором.
К блогеру Алексею Псковитину, ведущему на YouTube канал Nemagia, пришли с обысками. Об этом в Periscope сообщил его напарник по каналу Михаил Печерский. Запись стрима сохранилась на YouTube. По словам Печерского, в квартиру Псковитина в Кемерово «ворвались оперативники», после чего тот позвонил коллеге.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,41% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sach’s — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 247,28 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 52,35 млрд, кредитный портфель — 148,72 млрд, обязательства перед населением — 132,43 млрд.