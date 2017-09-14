Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков призвал видеоблогеров из YouTube канала Nemagia извиниться перед ним и убрать все ролики про него.

«Если ребята принесут извинения, если уберут все клеветнические ролики со своего канала, то я готов помириться с ними. Если они желают встретиться — послушать их», — сказал он в своем видеообращении к блогерам.

«Поэтому давайте извиняйтесь, и мы закроем это дело. Мне никакой лишней крови не нужно», — отметил Тиньков.

При этом основатель банка задался вопросом, как случилось, что поколение, которое выросло на автомобиле Tesla и смартфонах iPhone, все-таки «имеет такой негативный взгляд на мир»?

Он признался, что это его первый опыт обращения в суды и что он не является «сторонником уголовщины».

«Я за то, чтобы мы все друг друга любили и за то, чтобы в российском Интернете был порядок», — подытожил миллиардер.



Канал Nemagia создан в 2013 году. На него подписаны 1,3 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что к блогеру Алексею Псковитину, ведущему канала Nemagia, пришли с обысками.

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призывал интернет-сообщество распространять ролик канала Nemagia об Олеге Тинькове. В нем блогеры критиковали бизнес Тинькова, позднее данное видео по решению суда было заблокировано Роскомнадзором.

К поссорившимся с Тиньковым блогерам пришли с обысками К блогеру Алексею Псковитину, ведущему на YouTube канал Nemagia, пришли с обысками. Об этом в Periscope сообщил его напарник по каналу Михаил Печерский. Запись стрима сохранилась на YouTube. По словам Печерского, в квартиру Псковитина в Кемерово «ворвались оперативники», после чего тот позвонил коллеге.