Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект поправок к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Документ, направленный на либерализацию условий ОСАГО, предложен для публичного обсуждения в период с 14 сентября до 11 октября 2017 года.

По мнению авторов законопроекта, сложившаяся модель регулирования обязательного страхования и деятельности страховщиков по обязательному страхованию показала свою невысокую эффективность. «Система обязательного страхования требует комплексных изменений, направленных на повышение качества удовлетворения потребностей страхователей, формирование необходимого для этого набора условий обязательного страхования, продолжение вектора перехода от жесткого регулирования обязательного страхования к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам», — говорится в пояснительной записке к документу.

Так, проектом федерального закона предусмотрена возможность выбора страхователем по согласованию со страховщиком одного из трех вариантов установления размеров страховых сумм по договору ОСАГО. Помимо предусмотренных в настоящее время размеров страховых сумм (400 тыс. рублей за вред, причиненный имуществу, и 500 тыс. рублей за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего), на выбор страхователя предлагаются следующие условия: 1 млн рублей за вред, причиненный имуществу, и 1 млн рублей за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, либо 2 млн рублей за вред, причиненный имуществу, и 2 млн рублей за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего. Кроме того, предусматривается возможность заключения договора ОСАГО на срок свыше одного года (до трех лет), а также использования по заявлению страхователя телематических устройств, фиксирующих характер вождения, для предоставления скидок страхователям, аккуратно эксплуатирующим транспортное средство.

Минфин РФ предлагает увеличить срок действия полиса ОСАГО не более чем до трех лет Максимальный срок действия договора ОСАГО не будет превышать три года — такая норма содержится в доработанном Минфином РФ проекте поправок к закону об ОСАГО (копия проекта документа есть в распоряжении ТАСС). По действующему законодательству полис ОСАГО оформляется на один год.

Авторы поправок обращают внимание на то, что действующая система тарификации обязательного страхования, предполагающая жестко ограниченное применение страховщиками тарифного коридора (страховщики фиксируют для каждого региона значение базовой ставки в пределах минимальных и максимальных значений, установленных Банком России, и обязаны применять его в отношении каждого страхователя), не позволяет страховщикам предоставлять страхователям скидки с учетом их личностных характеристик, характера вождения, соблюдения правил дорожного движения и прочих значимых факторов. «При этом действующие факторы тарификации, в зависимости от которых устанавливаются коэффициенты страховых тарифов, весьма неочевидно со стороны каждого конкретного страхователя отражают вероятность и возможные последствия дорожно-транспортного происшествия по его вине, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан», — подчеркивается в пояснительной записке.

В связи этим проект федерального закона в части изменения подходов к тарификации обязательного страхования предусматривает:

в качестве первого этапа перехода к ценообразованию по ОСАГО, базирующемуся на рыночных принципах и конкуренции, — предоставление страховщикам права самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах регулируемых Банком России максимальных и минимальных значений, а также к установлению коэффициентов страховых тарифов, характеризующих страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством, с учетом характеристик вождения, зафиксированных телематическими устройствами, и наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения правил дорожного движения. При этом проектом федерального закона сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования;

реформирование системы «бонус-малус» . Для исключения случаев присвоения водителю транспортного средства различных классов и значений коэффициента «бонус-малус» и «обнуления» истории вождения при покупке нового транспортного средства предлагается учитывать историю вождения каждого водителя: наличие и количество страховых выплат в результате ДТП, произошедших по вине каждого водителя, по всем транспортным средствам, находящимся в его управлении, а также по всем договорам обязательного страхования, в том числе не предусматривающим ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством;

. Для исключения случаев присвоения водителю транспортного средства различных классов и значений коэффициента «бонус-малус» и «обнуления» истории вождения при покупке нового транспортного средства предлагается учитывать историю вождения каждого водителя: наличие и количество страховых выплат в результате ДТП, произошедших по вине каждого водителя, по всем транспортным средствам, находящимся в его управлении, а также по всем договорам обязательного страхования, в том числе не предусматривающим ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством; предоставление Банку России полномочий регулировать коэффициенты страховых тарифов, зависящие от выбранного страхователем срока действия договора ОСАГО, коэффициенты «бонус-малус», а также коэффициенты страховых тарифов, зависящие от характеристик водителя и отражающие водительские навыки (квалификацию, стаж вождения и возраст водителя). Моисеев: ОСАГО должно стать более рыночным В правительстве есть четкое понимание необходимости кардинального реформирования ОСАГО, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

В числе прочего законопроект предусматривает корректировку понятия «страхователь» исходя из того, что страхователем не может быть физическое лицо, не допущенное к управлению транспортным средством.

Для обеспечения соразмерности неустойки размеру задержанной или не полностью осуществленной страховой выплаты проект поправок устанавливает в качестве базы расчета неустойки и максимального ее размера величину, равную разности между размером подлежащей осуществлению страховой выплаты и размером страховой выплаты, осуществленной страховщиком в установленные сроки. Размер финансовой санкции для страховщика при просрочке направления потерпевшему мотивированного отказа в страховой выплате составит 200 рублей за каждый день просрочки, что соответствует установленному в настоящее время размеру (0,05% от страховой суммы). При этом максимальный размер финансовой санкции ограничивается уровнем в 10 тыс. рублей, что соответствует, например, максимальному размеру административного штрафа, накладываемого в соответствии со статьей 5.59 КоАП за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.



«Принятие и реализация проекта федерального закона позволит улучшить качество предоставляемых услуг по обязательному страхованию, повысить культуру страхования посредством регулирования обязательного страхования, в большей степени позволяющего страхователям и страховщикам определять условия страхования с учетом своих законных интересов», — рассчитывают в Минфине.

