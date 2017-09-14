На рынке рейтинговых компаний необходимо поддерживать здоровую конкуренцию, как и в любом секторе, но появление избыточного количества игроков может привести к тому, что часть из них начнет демпинговать. Об этом сообщила директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская.

В настоящее время только две компании — АКРА и «Эксперт РА» включены в реестр кредитных рейтинговых агентств. Кроме того, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств внесены сведения о филиалах Moody's, S&P и Fitch.



«Мы видим, что на рынке присутствуют два игрока. Возвращаясь к количеству, много это или мало. Наверное, это говорит не только о количестве игроков, не только о факте конкуренции, но и о качестве. Игроки должны играть по общим правилам. Очень все зависит от размера рынка. Если футбольную команду из 22 человек заставить играть на нормальном поле, им будет комфортно. Если же переместить на поле для мини-футбола, им будет менее комфортно. А на теннисном корте они, наверное, будут переминаться с ноги на ногу. Поэтому если размер рынка не такой большой, то избыток числа игроков на рынке рейтинговых услуг может потенциально привести к тому, что кто-то из игроков начнет демпинговать. Хорошие услуги не могут стоить дешево, рейтинг-шопинг... этого мы бы хотели избежать», — сказала она.



