Бизнес-модель лишенного лицензии банка «Югра» основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации, кредитный портфель банка носил технический характер, то есть является фактически невозвратным, сообщила руководитель временной администрации банка «Югра» Галина Алексенцева.



Отрицательный капитал банка «Югра» оценивается уже в 86 млрд рублей, сообщил ранее в четверг ЦБ РФ.

По словам Алексенцевой, бизнес-модель банка основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации, в основном за счет привлеченных денежных средств физических лиц, посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов. Общая сумма таких кредитов составляла не менее 80% кредитного портфеля банка, то есть порядка 200 млрд рублей.

При этом банк «Югра» не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери, добавила она.

Дальнейшая работа, проведенная временной администрацией ЦБ в банке «Югра», подтвердила первоначально сделанные выводы регулятора, отметила Алексенцева.

На текущий момент, за период чуть более месяца с момента отзыва у банка «Югра» лицензии, у 130 из 140 заемщиков-юридических лиц образовалась просроченная задолженность по основному долгу и процентам на общую сумму 11,7 миллиарда рублей. Совокупная задолженность таких заемщиков составляет порядка 233 млрд рублей, или 87% кредитного портфеля.

Для сравнения, на дату выхода в банк временной администрации Банка России величина просроченных платежей составляла 1,5 млрд рублей, то есть величина просроченных платежей выросла за месяц почти в 8 раз. По имеющейся в распоряжении временной администрации информации, в отношении ряда крупных заемщиков банка арбитражным судом уже возбуждены дела о признании их банкротами, сообщила она.

Учитывая, что ранее подавляющее большинство этих кредитов неоднократно реструктурировалось, можно сделать вывод, что данные активы фактически являются невозвратными, констатировали в ЦБ.

«Наши выводы о «техническом» характере кредитного портфеля банка подтверждаются и результатами проверки, проведенной по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации на основании направленных Банком России материалов. В августе Прокуратурой города Москвы были осуществлены выезды по адресам регистрации заемщиков банка, в ходе которых было установлено, что данные организации по адресам регистрации не располагались», — заявила Алексенцева.