Заявление главы ЦБ показывает, что у Центробанка закончились аргументы в дискуссии о законности ввода временной администрации в «Югру» и законности отзыва лицензии, сказал бывший президент банка Алексей Нефедов.



Отзыв лицензии у банка «Югра» был закономерным итогом действий его собственников и менеджеров, которые создали карманный банк для финансирования своего бизнеса, заявила 14 сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

«Этот кейс — один из крайне неприятных из-за безответственного поведения собственников, которые создали карманный банк для финансирования прежде всего своих проектов. Но при этом активно обходили ограничения регулятора, крайне агрессивно привлекая средства вкладчиков, кредитный портфель был низкого качества», — сказала она в ходе выступления.

Со своей стороны Нефедов так прокомментировал слова главы Центробанка: «Уровень просрочки по кредитам менее 1%. Кредиты выдавались таким гигантам, как «Уралвагонзавод», нефтяным компаниям, градообразующим предприятиям — если это низкое качество, тогда я уже не знаю, что есть высокое по мнению ЦБ».

«И что такое «карманный банк»? Это правовая категория? — отметил Нефедов. — На протяжении последних двух лет из банка не выходили специалисты ЦБ, которые под лупой рассматривали каждый имеющийся документ, каждую проводку. По результатам проверок никаких замечаний выявлено не было. Откуда они вдруг появились?»



Бывший президент банка отметил, что по всем без исключения заемщикам предоставлялись все необходимые документы, выписки из ЕГРЮЛ, которые подтверждают факт отсутствия связей с собственниками банка. «Эти документы были внимательно изучены ЦБ, приняты. Почему-то никто не говорил про «карманный банк»? Ответ один — на следующей неделе суд, регулятор чувствует слабость своей позиции и начинает оправдывать свои действия», — сказал он.