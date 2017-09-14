С 15 сентября Уралкапиталбанк повышает ставки по рублевым вкладам. Изменение составит 0,25 процентного пункта.

«Максимальный» на 181 день можно будет разместить под 7,25% годовых, а на 370 дней (с возможностью пополнения) — под 8,75% годовых.

«Перспективный» (на 120 дней) будет открываться под 7,75% годовых.

Проценты по вышеперечисленным вкладам выплачиваются в конце срока.

Доходность «Пенсионного плюс» (на 366 дней) составит 8,25% годовых. Предусмотрено пополнение, а также частичное расходование средств. Проценты ежеквартально капитализируются.

Сумма первоначального взноса по всем вкладам должна составлять не менее 10 тыс. рублей.