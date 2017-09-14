С 15 сентября Уралкапиталбанк повышает ставки по рублевым вкладам. Изменение составит 0,25 процентного пункта.
«Максимальный» на 181 день можно будет разместить под 7,25% годовых, а на 370 дней (с возможностью пополнения) — под 8,75% годовых.
«Перспективный» (на 120 дней) будет открываться под 7,75% годовых.
Проценты по вышеперечисленным вкладам выплачиваются в конце срока.
Доходность «Пенсионного плюс» (на 366 дней) составит 8,25% годовых. Предусмотрено пополнение, а также частичное расходование средств. Проценты ежеквартально капитализируются.
Сумма первоначального взноса по всем вкладам должна составлять не менее 10 тыс. рублей.
ООО «КБ «Уральский Капитал» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Республике Башкортостан. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником фондирования деятельности являются вклады физических лиц (76,4%).
На текущий момент участниками банка являются члены совета директоров Дамир Камилов (77,97%), Виталий Поляков (13,81%) и Урал Хусаинов (8,21%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 7,28 млрд рублей (244-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,02 млрд, кредитный портфель — 5,94 млрд, обязательства перед населением — 5,47 млрд.