Банк Казани увеличил уставный капитал на 130 млн рублей — с почти 789,29 млн до примерно 919,29 млн рублей. Новый размер уставного капитала банка зафиксирован в ЕГРЮЛ 13 сентября и пока не отражен на сайте ЦБ.

По данным Федеральной службы информации, свой вклад в уставный капитал банка увеличила на соответствующую сумму базирующаяся в Казани, но работающая также в ряде регионов за пределами Татарстана компания «Лизинг-Трейд». Текущий размер ее вклада составляет чуть больше 531,603 млн рублей против прежних 401,603 млн, а доля участия в банке увеличилась с чуть более чем 50,88% (по данным на сайте ЦБ на 9 июня 2017 года) до почти 57,83% (по данным ЕГРЮЛ на 13 сентября).



Доля другого участника — мэрии Казани в лице Комитета земельных и имущественных отношений с вкладом в уставный капитал в размере около 387,687 млн рублей снизилась с 49,12% до 42,17%.