Клиентам банка «Ак Барс» в партнерстве с сервисом TaxFree4U стал доступен возврат НДС до 19% за покупки в Финляндии на банковскую карту.



Для получения возврата средств за покупки клиенту необходимо установить на мобильном устройстве приложение TaxFree4U, зарегистрироваться и указать номер карты. После того как фотографии чеков за покупки будут загружены в приложение, система сформирует декларацию, которую необходимо будет предъявить на таможне и получить печать от таможенного офицера при выезде из страны.

Оформленный документ и оригиналы чеков нужно направить в офис TaxFree4U. Возврат НДС будет осуществлен в течение 48 часов на карту банка.

Бонусом от «Ак Барса» станут дополнительные 5 евро, которые будут зачислены пользователям к первому возврату при активации промокода.

Приложение доступно на платформах Android и iOS.