Клиентам банка «Ак Барс» в партнерстве с сервисом TaxFree4U стал доступен возврат НДС до 19% за покупки в Финляндии на банковскую карту.
Для получения возврата средств за покупки клиенту необходимо установить на мобильном устройстве приложение TaxFree4U, зарегистрироваться и указать номер карты. После того как фотографии чеков за покупки будут загружены в приложение, система сформирует декларацию, которую необходимо будет предъявить на таможне и получить печать от таможенного офицера при выезде из страны.
Оформленный документ и оригиналы чеков нужно направить в офис TaxFree4U. Возврат НДС будет осуществлен в течение 48 часов на карту банка.
Бонусом от «Ак Барса» станут дополнительные 5 евро, которые будут зачислены пользователям к первому возврату при активации промокода.
Приложение доступно на платформах Android и iOS.
ПАО «АКБ «Ак Барс» — крупный универсальный банк с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в собственности государства, а также операции с ценными бумагами и привлечение средств населения во вклады.
В настоящий момент акционерами банка выступают десять организаций. Основными бенефициарами кредитной организации являются Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (51,09%), ГЖФ при президенте РТ (25,78%), ПАО «Татнефть» (8,62%), Николай Карпенко (8,09%), Алексей Плугарь (4,55%), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (1,84%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 475,02 млрд рублей (23-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 72,85 млрд, кредитный портфель — 193,58 млрд, обязательства перед населением — 105,14 млрд.