Компания «МигКредит» внедрила сервис Payment-IVR (Interactive Voice Response) для зачисления займа на банковскую карту клиента. Данная технология на микрофинансовом рынке не используется ни у одного из игроков рынка.



Payment-IVR предполагает, что клиент самостоятельно регистрирует реквизиты карты при помощи автоответчика для последующей верификации карты — процедура займет не более 40 секунд.

«Технология Payment-IVR полностью облачная и не требует использования оборудования — этот факт позволяет масштабировать сервис на любое количество наших отделений по всей России без дополнительных затрат. Более того, мы ожидаем увеличения конверсии на 2% за счет внедрения такого интерактивного телефонного сервиса, — отмечает генеральный директор «МигКредита» Олег Гришин. — Таким образом, современные IVR-технологии являются крайне важным инструментом для роста лояльности клиентов и повышения конкурентного преимущества компании».