Российское правительство поддержало законопроект о регулировании интерактивной удаленной идентификации клиентов кредитных организаций с учетом ряда замечаний.



«Правительство считает, что в законопроекте целесообразно предусмотреть требования к реализации мер по защите биометрических персональных данных граждан в создаваемой информационной системе персональных данных на всех этапах их обращения (сбора, обработки, направления, хранения, предоставления), а также в отдельном проекте федерального закона предусмотреть внесение изменений в законодательство, определяющих меры ответственности за их нарушение», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кабмина.

Кроме того, по мнению правительства, следует наделить кредитную организацию правом дополнительно проводить сеанс видео-конференц-связи с физическим лицом, открывающим счет (вклад), в ходе которого работник кредитной организации сможет непосредственно устанавливать необходимую информацию или проверять полученную информацию об идентифицируемом лице.

Также правительство обращает внимание, что внедрению механизма удаленной идентификации граждан с использованием их биометрических персональных данных на основе новых технологий должно предшествовать проведение работы по определению и оценке рисков, связанных с внедрением таких технологий.

Как отмечалось ранее, законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнив его положениями, предусматривающими, в частности, право клиента кредитной организации — физического лица поручать кредитной организации осуществление с его согласия сбора и обработки персональных данных, включая биометрические персональные данные этого клиента, в целях проведения его последующей удаленной идентификации, а также право заключать договор банковского счета и оказывать иные банковские услуги на основе этого договора без личного присутствия такого лица при успешном прохождении удаленной идентификации и при отсутствии его причастности к легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем.