Agile Business Conference пройдет 26 октября 2017 года в Москве, в Digital October.

Это единственная конференция о применении аgile в управлении компанией и построении новой культуры.

Время высоких скоростей диктует топ-менеджерам свои правила. Выживет уже не сильнейший, а тот, кто молниеносно реагирует на изменения. Как соотнести это с долгосрочными планированиями, согласованиями и жестким бюджетированием на годы вперед? Участники конференции обсудят, как меняются ведущие компании благодаря применению гибких подходов, как используется аgile в HR, финансах, маркетинге и управлении в целом.

Основные темы:

Agile в крупных корпорациях. Как крупной организации развить гибкость и быстро реагировать на вызовы постоянно меняющихся рынка и технологий.

«Бирюзовые организации». Как функционируют осознанные организации без менеджеров.

Корпоративное предпринимательство. Как в крупной организации делать крутые продукты, которые хорошо зарабатывают и нравятся людям.

Agile Leadership. Какие инструменты стоит применять руководителям организаций, основанных на свободе действий и ответственности.

Ключевой спикер — Шейн Хэсти, ICAgile, Agile Learning Programs Director.

Доклад Шейна будет посвящен теме Business Agility — это способ ведения бизнеса, при котором организация фокусируется на потребностях и ожиданиях клиента. Такая компания смещает свой взгляд с процессного контроля на создание ценности и экосистемы. Это, в свою очередь, стимулирует рост производительности и инноваций, создаваемых людьми, которые уже есть в организации.

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