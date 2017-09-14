Российские фондовые торги закрылись в четверг разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ просел на 0,09% и составил 2 052,25 пункта. Индекс РТС прибавил 0,65% — до отметки 1 125,69.

Акции «ЛУКОЙЛа» прибавили в цене 1,09%. Бумаги Сбербанка подешевели на 0,24%, «Газпрома» — на 0,18%, «АЛРОСы» — на 0,63%, Московской биржи — на 0,14%.

«Динамика российских индикаторов рынка акций была нейтральной. В результате бенчмарки ММВБ и РТС закрывают торги вблизи 2 050 и 1 120 пунктов соответственно», — отмечает ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.