Акционеры Московской биржи на внеочередном собрании приняли решение направить на выплату дивидендов за первое полугодие 5,67 млрд рублей, или 2,49 рубля на одну акцию, что составляет 55,04% чистой прибыли группы «Московская биржа» по МСФО за первое полугодие 2017 года.

Дивиденды акционерам будут выплачены не позднее 2 ноября. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 29 сентября.

Московская биржа впервые выплачивает промежуточные дивиденды. Решение о целесообразности выплаты промежуточных дивидендов было принято наблюдательным советом 30 июня.

«Выплата промежуточных дивидендов позволяет более равномерно распределить денежный поток, который эмитент возвращает акционерам, а также снижает волатильность цены акции в дату дивидендной отсечки, что повышает инвестиционную привлекательность ценных бумаг компании», — говорится в сообщении биржи.

Дивидендная политика Московской биржи предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 55% от размера чистой прибыли за год. За 2016 год Московская биржа направила на выплату дивидендов 69,3% чистой прибыли, за 2015-й — 58,2%.