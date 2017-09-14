Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск просел на 49 копеек и составил 57,4675 рубля. Курс евро уменьшился на 63 копейки, остановившись на отметке 68,27 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 57,9675 рубля, минимальный — 57,38. Всего за торговый день совершено 27 тыс. 409 сделок на 2 млрд 735 млн 25 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 68,885 рубля, минимальный — 68,1575. Всего за торговый день совершена 4 тыс. 381 сделка на 230 млн 591 тыс. евро.